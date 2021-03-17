В Краснодаре будет тепло и дождливо, а в Туапсинском районе – ветрено

В Краснодарском крае 17 марта будет дождливо и местами ветрено

В Краснодаре в 7:30 утра столбики термометров показали +8 °С (ощущалось как +5 °С). Днем потеплеет до 14-16 °С. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», в течение часа в краевом центре начнется дождь, который будет идти временами весь день. Ветер умеренный — 6-11 м/с.

В целом по краю 17 марта будет тепло (11-16 °С) и облачно. Временами будет идти дождь, в горах выпадет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах синоптики обещают сильные осадки и грозы. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье днем 10-15 °С. Временами пройдет дождь, а во второй половине дня местами возможны сильные осадки. Ветер 12-14 м/с, с порывами до 17 м/с. В Туапсинском районе сегодня прогнозируется сильный ветер — до 22 м/с.