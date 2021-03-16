В Белореченске задержали мужчину, которого обвинили в убийстве парня во время уличной потасовки
Следственный комитет 16 марта предъявил обвинение молодому человеку, который участвовал в уличной драке в Белореченске, где зарезали парня
Напомним, 28 февраля в Белореченске возле кафе на улице Гоголя группа молодых людей устроила разборки. Один из участников конфликта ударил ножом в грудь 22-летнего местного жителя и ранил в живот 31-летнего мужчину. После этого нападавший скрылся с места преступления.
Позже в больнице 22-летний молодой человек умер. Следком возбудил уголовное дело уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Нападавшего объявили в рзыск.
16 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что задержали 23-летнего приезжего. Следователи установили, что он причастен к совершению преступлений. Его обвинили в убийстве и покушении на убийство. Следком планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.