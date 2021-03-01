В Белореченске после уличной разборки погиб 22-летний парень

На Кубани разыскивают мужчину, который во время потасовки в Белореченске убил ножом 22-летнего парня и еще одного ранил

Вечером 28 февраля в пабликах Белореченска появились сообщения о том, что в центре города произошла поножовщица, один человек пострадал. Очевидцы выложили фотографии с места ЧП.

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На следующий день в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали подробности случившегося. Группа молодых людей встретилась около одного из кафе на улице Гоголя, чтобы уладить возникший ранее бытовой конфликт. Между ними произошла ссора. Один из мужчин ударил ножом в грудь 22-летнего местного жителя и ранил в живот 31-летнего мужчину. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавших доставили в районную больницу Белореченска. Там 22-летний парень скончался от полученных ран. Второй мужчина находится в больнице.

Представители медучреждения сообщили о происшествии в правоохранительные органы Белореченска. Межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело по факту убийства 22-летнего парня (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушения на убийство 31-летнего мужчины (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).