Губернатор Ставрополья отправил всё правительство в отставку после ареста зампреда за многомиллионные взятки
Правительство Ставропольского края 15 марта в полном составе ушло в отставку после коррупционного скандала
Напомним, 12 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю рассказали о возбуждении уголовного дела против зампредседателя регионального правительства Александра Золотарёва.
По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарёв сговорился с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. В итоге зампред правительства получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при выполнении госконтракта на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы.
В 2018 году Золотарёв и Когарлыцкий получили от сотрудника той же организации более 15,5 млн рублей за покровительство при выполнении госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году чиновники получили более 45 млн рублей от представителя этой же организации при заключении госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера.
Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года. Его заподозрили сначала по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), а затем по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Позже против чиновника завели еще пять дел.
12 марта 2021 года уголовное дело возбудили и в отношении Золотарёва. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в особо крупном размере). По данным СК, зампред правительства пытался скрыться и был задержан в аэропорту Ставрополя. 14 марта суд постановил заключить Золотарёва под стражу на два месяца, писал «Кавказский узел».
Утром 15 марта во время рабочей планерки губернатор Владимир Владимиров отправил всё правительство Ставропольского края в отставку. Сейчас чиновники будут работать в должности исполняющих обязанности.
«Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», — написал Владимиров в своем инстаграме.
Решение о том, кто войдет в новый состав правительства, примут только после проведения в отношении каждого чиновника антикоррупционной проверки, подчеркнул губернатор.