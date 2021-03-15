Губернатор Ставрополья отправил всё правительство в отставку после ареста зампреда за многомиллионные взятки

Правительство Ставропольского края 15 марта в полном составе ушло в отставку после коррупционного скандала

Напомним, 12 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю рассказали о возбуждении уголовного дела против зампредседателя регионального правительства Александра Золотарёва. По версии следствия, в декабре 2017 года Золотарёв сговорился с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. В итоге зампред правительства получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при выполнении госконтракта на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы. В 2018 году Золотарёв и Когарлыцкий получили от сотрудника той же организации более 15,5 млн рублей за покровительство при выполнении госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году чиновники получили более 45 млн рублей от представителя этой же организации при заключении госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера.

Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года. Его заподозрили сначала по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), а затем по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Позже против чиновника завели еще пять дел. 12 марта 2021 года уголовное дело возбудили и в отношении Золотарёва. Его подозревают по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взяток в особо крупном размере). По данным СК, зампред правительства пытался скрыться и был задержан в аэропорту Ставрополя. 14 марта суд постановил заключить Золотарёва под стражу на два месяца, писал «Кавказский узел».