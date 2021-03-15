В понедельник утром краснодарцы потеряли 3 часа в пробке на улице Красных Партизан

Утром 15 марта в Краснодаре пробки составили 6 баллов, а на некоторых улицах скопились 9-балльные заторы

Согласно обзору сервиса «Яндекс. Пробки», утром максимальная загруженность дорог в краевом центре составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню для этого времени суток. Наиболее сложная ситуация образовалась на улице Российской по направлению в центр. Там зафиксировали пробку в 9 баллов.

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

8-балльные заторы в сторону центра также наблюдались на улицах Красных Партизан и на пересечении Мачуги и Трамвайной. Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Южном обходе к трассе М4 «Дон» (6 баллов, что на 4 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками с утра стали: 7:27 — улица Российская от Тепличной до 40-летия Победы. Пробка длиной 6,1 км продержалась 2 часа 20 минут ;

; 7:54 — улица Красных Партизан от Западного Обхода до Герцена. В пробке длиной 4,9 км водители потеряли 2 часа 50 минут ;

; 7:54 — улицы Калинина и Лукьяненко от остановки ВНИИ Биологической защиты растений до Красных Партизан. Затор растянулся на 3,9 км и продержался 1 час 40 минут;

8:19 — Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. В пробке длиной 4,9 км автомобилисты провели полчаса;

8:32 — Южный Обход от посёлка Прикубанского до канала Чибий. Пробка длиной 4,1 км продержалась 1 час.