В понедельник утром краснодарцы потеряли 3 часа в пробке на улице Красных Партизан
Утром 15 марта в Краснодаре пробки составили 6 баллов, а на некоторых улицах скопились 9-балльные заторы
Согласно обзору сервиса «Яндекс. Пробки», утром максимальная загруженность дорог в краевом центре составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню для этого времени суток. Наиболее сложная ситуация образовалась на улице Российской по направлению в центр. Там зафиксировали пробку в 9 баллов.
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8-балльные заторы в сторону центра также наблюдались на улицах Красных Партизан и на пересечении Мачуги и Трамвайной. Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Южном обходе к трассе М4 «Дон» (6 баллов, что на 4 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками с утра стали:
- 7:27 — улица Российская от Тепличной до 40-летия Победы. Пробка длиной 6,1 км продержалась 2 часа 20 минут;
- 7:54 — улица Красных Партизан от Западного Обхода до Герцена. В пробке длиной 4,9 км водители потеряли 2 часа 50 минут;
- 7:54 — улицы Калинина и Лукьяненко от остановки ВНИИ Биологической защиты растений до Красных Партизан. Затор растянулся на 3,9 км и продержался 1 час 40 минут;
- 8:19 — Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. В пробке длиной 4,9 км автомобилисты провели полчаса;
- 8:32 — Южный Обход от посёлка Прикубанского до канала Чибий. Пробка длиной 4,1 км продержалась 1 час.
К моменту публикации новости загруженность дорог Краснодара уменьшилась до 4 баллов. По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», в ближайшие два часа заторы останутся на том же уровне, а с 13:00 начнут расти и достигнут пика в 4 баллов к 14:00.