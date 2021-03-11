Грузовик врезался в магазин после ДТП под Джубгой

Краснодарский край

Распечатать

На трассе возле Джубги 11 марта произошло ДТП, после которого грузовик врезался в стену магазина

Авария случилась около 16:00 на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi превысила скорость и на левом закруглении дороги выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом. От удара грузовик врезался во встречный МАН, после чего въехал в стену магазина.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работали два экипажа ДПС, которые организовали реверсивное движение, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 10 марта произошло ДТП, в котором погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.

ДТП Туапсинский район

Новости

Грузовик врезался в магазин после ДТП под Джубгой
В Краснодаре пошел снег и город встал в 10-балльные пробки
На Кубани разыскивают трех жителей Армавира, которые пытались убить мужчину
Какой «Аврора» станет после реконструкции Галицкого? Вторая часть презентации проекта
В Краснодаре начали менять асфальт на всем протяжении улицы Селезнёва
На Кубани завели дело на главу села за мошенничество с землей на 70 млн рублей

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Вчера, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
9 марта, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале