Грузовик врезался в магазин после ДТП под Джубгой

На трассе возле Джубги 11 марта произошло ДТП, после которого грузовик врезался в стену магазина

Авария случилась около 16:00 на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi превысила скорость и на левом закруглении дороги выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo с полуприцепом. От удара грузовик врезался во встречный МАН, после чего въехал в стену магазина.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работали два экипажа ДПС, которые организовали реверсивное движение, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.