В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля

Краснодарский край

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12 марта стало известно, что горнолыжный сезон в Сочи планируют завершить к маю

Напомним, обычно на курортах Красной Поляны трассы закрываются не позднее середине весны. Однако в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции горнолыжные курорты закрыли 28 марта.

В 2021 году власти Сочи стараются максимально продлить сезон, чтобы наверстать упущенное. Этому способствует холодное и снежное начало весны. На курорте наблюдается большое число горнолыжников и сноубордистов.

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Горнолыжный сезон стартовал в Сочи 24 декабря, в день открытия скопились длинные очереди, а продажу ски-пассов пришлось ограничить. К 12 марта три горнолыжных курорта приняли около 200 тыс. гостей. Это выше показателей прошлых лет, отметили в пресс-службе мэрии.

Пик продаж ски-пассов и рекордное число гостей зафиксировали на февральских праздничных выходных. Завершить горнолыжный сезон планируется в конце апреля.

Как писали Юга.ру, в мае власти Сочи планируют открыть летний сезон.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

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