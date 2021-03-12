В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля

12 марта стало известно, что горнолыжный сезон в Сочи планируют завершить к маю

Напомним, обычно на курортах Красной Поляны трассы закрываются не позднее середине весны. Однако в прошлом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции горнолыжные курорты закрыли 28 марта.

В 2021 году власти Сочи стараются максимально продлить сезон, чтобы наверстать упущенное. Этому способствует холодное и снежное начало весны. На курорте наблюдается большое число горнолыжников и сноубордистов.

Горнолыжный сезон стартовал в Сочи 24 декабря, в день открытия скопились длинные очереди, а продажу ски-пассов пришлось ограничить. К 12 марта три горнолыжных курорта приняли около 200 тыс. гостей. Это выше показателей прошлых лет, отметили в пресс-службе мэрии.

Пик продаж ски-пассов и рекордное число гостей зафиксировали на февральских праздничных выходных. Завершить горнолыжный сезон планируется в конце апреля.