В Анапе хотят построить отели от оператора AccorHotels

Краснодарский край

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Власти Анапы заключили соглашение с гостиничным оператором AccorHotels

Мэр Анапы Василий Швец и генеральный директор компании «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» Алексис Деларофф 11 марта подписали соглашение о реализации на курорте гостиничных проектов международного уровня.

«Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» — дочерняя компания гостиничного оператора AccorHotels, который владеет 4 тыс. 586 отелями, курортами и резиденциями в 109 странах. По словам мэра курорта, в Анапе есть уникальные климатические факторы, песчаные пляжи, более 5 млн отдыхающих ежегодно, а также развитое виноградарство и виноделие. Все это делает город интересным для гостиничных операторов.

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По мнению Делароффа, появление отелей оператора AccorHotels увеличит узнаваемость Анапы не только в России, но и в других странах.

«Как только в городе появляется международный оператор, он становится более видным, желанным и интересным не только для туристов, но и для деловой среды», — добавил Деларофф.

Власти Анапы пообещали компании помочь со всей необходимой документацией, чтобы отели смогли появиться на курорте. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, после чего мэр вручил Делароффу на память картину с изображением Утриша.

Анапа Международные отношения Отели

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