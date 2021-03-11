В поселке Сириус под Сочи пройдет блинный забег

Краснодарский край

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В новом округе Сириус рядом с Сочи 14 марта Масленицу закроют блинным забегом

Мероприятие пройдет 14 марта и откроет заключительный праздничный день Масленицы. Особенностью забега станет конкурс костюмов, где самых оригинальных участников наградят призами. 

Кроме забега в Сириусе пройдут соревнования по перетягиванию каната, мас-рестлингу (якутская борьба по перетягиванию палки), рывку гири и разгону саней. 

Для участия в забеге нужно пройти регистрацию на сайте runsirius.ru и предоставить медицинскую справку о допуске к соревнованиям по бегу на 5 км или большую дистанцию. 

Сбор участников пройдет 14 марта в 10:00 на Медальной площади у фонтана/факела в Олимпийском парке. Программа мероприятия будет следующей:

  • 10:00 — сбор и регистрация;
  • 10:55 — разминка;
  • 11:00 — старт детского забега на 500 метров (до 7 лет); 
  • 11:20 — общий старт блинного забега на 5 км;
  • 12:00 — награждение победителей;
  • до 14:00 — угощение блинами, работа тематических площадок.
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В поселке Сириус под Сочи пройдет блинный забег
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