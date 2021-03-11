В поселке Сириус под Сочи пройдет блинный забег

В новом округе Сириус рядом с Сочи 14 марта Масленицу закроют блинным забегом

Мероприятие пройдет 14 марта и откроет заключительный праздничный день Масленицы. Особенностью забега станет конкурс костюмов, где самых оригинальных участников наградят призами.

Кроме забега в Сириусе пройдут соревнования по перетягиванию каната, мас-рестлингу (якутская борьба по перетягиванию палки), рывку гири и разгону саней.

Для участия в забеге нужно пройти регистрацию на сайте runsirius.ru и предоставить медицинскую справку о допуске к соревнованиям по бегу на 5 км или большую дистанцию.

Сбор участников пройдет 14 марта в 10:00 на Медальной площади у фонтана/факела в Олимпийском парке. Программа мероприятия будет следующей: