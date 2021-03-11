В поселке Сириус под Сочи пройдет блинный забег
В новом округе Сириус рядом с Сочи 14 марта Масленицу закроют блинным забегом
Мероприятие пройдет 14 марта и откроет заключительный праздничный день Масленицы. Особенностью забега станет конкурс костюмов, где самых оригинальных участников наградят призами.
Кроме забега в Сириусе пройдут соревнования по перетягиванию каната, мас-рестлингу (якутская борьба по перетягиванию палки), рывку гири и разгону саней.
Для участия в забеге нужно пройти регистрацию на сайте runsirius.ru и предоставить медицинскую справку о допуске к соревнованиям по бегу на 5 км или большую дистанцию.
Сбор участников пройдет 14 марта в 10:00 на Медальной площади у фонтана/факела в Олимпийском парке. Программа мероприятия будет следующей:
- 10:00 — сбор и регистрация;
- 10:55 — разминка;
- 11:00 — старт детского забега на 500 метров (до 7 лет);
- 11:20 — общий старт блинного забега на 5 км;
- 12:00 — награждение победителей;
- до 14:00 — угощение блинами, работа тематических площадок.