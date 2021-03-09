В Сочи ограничили въезд из-за снежной крупы

В Сочи на участке федеральной трассы в районе Мамайского перевала с утра 9 марта из-за непогоды ввели ограничения движения транспорта

«По состоянию на 12:30 на Мамайском перевале, что на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи действует ограничение движения в связи с ликвидацией последствий выпавших обильных осадков — снежной крупы», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Представитель пресс-службы обратил внимание, что в настоящее время перерыва в движении нет, сотрудники ГИБДД пропускает машины порционно, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Всего на проблемном участке задействовано шесть комбинированных дорожных машин.

В спеццентре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей предупредили, что в Сочи до утра 10 марта ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. При осадках возможно ухудшение видимости до 500-1000 метров, на дорогах гололедица.

«Все городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы», — отметили в пресс-службе мэрии города-курорта.

Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

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