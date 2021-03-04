В Краснодаре пробки достигли 10 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:30, в целом загруженность дорог Краснодара составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. При этом улица Красная в сторону Ростовского шоссе застряла в 10-балльных пробках. Также трудное движение было на улицах Северной к Тургенева (9 баллов), Северной к ХБК (8 баллов), Тургенева от Набережной (9 баллов).

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Ейском шоссе из центра (8 баллов, что на 7 баллов выше обычного), Мачуги — Трамвайной в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного).