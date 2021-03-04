В Краснодаре пробки достигли 10 баллов

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 4 марта на некоторых улицах скопились большие пробки

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:30, в целом загруженность дорог Краснодара составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно. При этом улица Красная в сторону Ростовского шоссе застряла в 10-балльных пробках. Также трудное движение было на улицах Северной к Тургенева (9 баллов), Северной к ХБК (8 баллов), Тургенева от Набережной (9 баллов).

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Ейском шоссе из центра (8 баллов, что на 7 баллов выше обычного), Мачуги — Трамвайной в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного).

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Крупнейшими пробками сегодня были:

  • 18:50, улицы Рашпилевская и Дзержинского от Гаражной до Пригородной. Пробка длиной 6,6 км продержалась 1 час 10 минут.
  • 8:49, Ростовское шоссе от улицы Геологической до Офицерской. Пробка длиной 6,3 км продержалась 2 часа.
  • 16:23, Южный Обход от Чибийского магистрального канала до улицы Адыгейской. Пробка длиной 5,9 км продержалась 1 час 10 минут.
  • 17:33, улица Российская от Жлобы до Петра Метальникова. Пробка длиной 5,5 км продержалась 2 часа 10 минут.
  • 18:43, улицы Ставропольская, Трамвайная, Мачуги от Шевченко до Игнатова. Пробка длиной 5,2 км продержалась 1 час 20 минут.
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