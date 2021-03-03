Мэр Геленджика заболел коронавирусом и выложил селфи из больницы
3 марта глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что заразился COVID-19
Мэр курорта написал, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию и врачи настояли на его госпитализации в стационар. Богодистов рассказал, что он изолирован и сейчас лечится.
«Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию», — поделился он.
Чиновник сообщил, что пока работает удаленно. Он сделал фотографию из больницы, сидя на койке, и выложил её в своем телеграм-канале.
Это не первый случай заражения COVID-19 среди представителей власти Кубани. Так, в августе 2020 года в администрации Горячего Ключа сообщили о смерти замглавы города Николая Батманова, который лечился от ковида в больнице, а в декабре скончался замглавы Апшеронского района Андрй Клищенко.
Коронавирусом переболели глава Краснодара Евгений Первышов, мэр Анапы Василий Швец, глава Мостовского района Сергей Ласунов, глава Красноармейского района Юрий Васин.