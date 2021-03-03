Мэр Геленджика заболел коронавирусом и выложил селфи из больницы

Мэр курорта написал, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию и врачи настояли на его госпитализации в стационар. Богодистов рассказал, что он изолирован и сейчас лечится.

«Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию», — поделился он.

Чиновник сообщил, что пока работает удаленно. Он сделал фотографию из больницы, сидя на койке, и выложил её в своем телеграм-канале.