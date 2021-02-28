Глава Адыгеи напомнил о необходимости носить маски

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал не пренебрегать ношением масок и вакцинироваться от коронавируса

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что сокращение числа койко-мест не означает, что в Адыгее отменяются все ограничения. Он напомнил, что важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В Адыгее резко снизилась суточная заболеваемость COVID-19, а несколько больниц, перепрофилированных под лечение больных коронавирусом, вернулись к прежнему режиму работы.

Кумпилов также добавил, что для того, чтобы вернуться к прежнему образу жизни, при отсутствии противопоказаний рекомендуется пройти вакцинацию от COVID-19.

«Необходимо избежать новых угроз — именно вакцинация, по мнению специалистов, поможет удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости», — объяснил глава республики.

В Адыгее организовано 30 пунктов вакцинации. Всего в регион поступило 14 тыс. 402 дозы вакцины. Прививку от коронавируса сделали 9 тыс. 258 человек, сообщили 26 февраля в официальном инстаграме Правительства республики.