В Краснодарском крае к 28 февраля положительные тесты на COVID-19 получили 38 тыс. 432 человека

Федеральный оперштаб сообщил о том, что в России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 359 человек. Всего за время пандемии положительные тесты получили 4 млн 246 тыс. 79 жителей страны.

К 28 февраля официально известно о 86 тыс. 122 летальных случаях среди пациентов, заболевших коронавирусом (+379 за сутки). Из больниц с выздоровлением выписали 3 млн 811 тыс. 797 человек (+12 тыс. 391).