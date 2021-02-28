На Кубани выявили еще 157 случаев коронавируса, больше всего заболевших – в Краснодаре и на курортах
В Краснодарском крае к 28 февраля положительные тесты на COVID-19 получили 38 тыс. 432 человека
Федеральный оперштаб сообщил о том, что в России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 359 человек. Всего за время пандемии положительные тесты получили 4 млн 246 тыс. 79 жителей страны.
К 28 февраля официально известно о 86 тыс. 122 летальных случаях среди пациентов, заболевших коронавирусом (+379 за сутки). Из больниц с выздоровлением выписали 3 млн 811 тыс. 797 человек (+12 тыс. 391).
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Москве — 1 тыс. 737. Следом идут Санкт-Петербург (+939) и Московская область (+617).
Карточки Юга.ру:
На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Ростовская область — 284, Краснодарский край — 157, Ставропольский край — 95, Кабардино-Балкария — 70, Крым — 65, Севастополь — 60, Дагестан — 43, Карачаево-Черкесия — 39, Северная Осетия — 28, Ингушетия — 20, Адыгея — 10, Чечня — 10.
Как уточнили в оперштабе Кубани, из 157 новых заражённых — 96 женщин и 61 мужчина. Самому старшему пациенту 93 года. Также коронавирус обнаружили у 16-летнего подростка.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Анапе — 17;
- в Сочи — 14;
- в Геленджике и Армавире — по 12;
- в Новокубанском и Отрадненском районах — по 7;
- в Туапсинском районе — 6;
- в Крымском районе — 5;
- в Кущевском районе — 4;
- в Белореченском, Приморско-Ахтарском и Славянском районах — по 3;
- в Ейском, Тимашевском, Темрюкском и Щербиновском районах, а также в Новороссийске и Горячем Ключе — по 2;
- в Северском, Павловском, Абинском, Гулькевичском, Кавказском и Брюховецком районах — по 1.
Всего за время пандемии в регионе провели 2 млн 531 тыс. 169 исследований на COVID-19, включая 6 тыс. 817 за последние сутки. К 28 февраля положительные тесты получили 38 тыс. 432 человека, в том числе 2 тыс. 722 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 677,2 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
По данным краевого минздрава, выздоровели 32 тыс. 993 пациента (+221 за сутки). Медикам не удалось спасти 1 тыс. 929 человек (+14 новых летальных случаев). Еще 77 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое — на ЭКМО. В стационарах с подтвержденным COVID-19 находятся 1 тыс. 156 человек, еще 2 тыс. 354 заболевших лечатся дома.
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