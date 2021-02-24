В Новороссийске оштрафовали мужчину, который показывал татуировки с АУЕ

Краснодарский край

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В конце февраля в Новороссийске прошел суд над местным жителем, которого обвиняли в пропаганде запрещенной организации АУЕ

Мужчина находился в следственном изоляторе Новороссийска. По данным краевой прокуратуры, он неоднократно демонстрировал татуировки с символикой нацистов, а также экстремистской организации АУЕ (криминальное движение «Арестантское уголовное единство» запрещено в России).

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Ведомство подало постановления в Октябрьский районный суд. Там мужчину признали виновным по ч. 1 ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Его оштрафовали на 1 тыс. рублей и дали пять суток административного ареста, рассказали в пресс-службе прокуратуры 24 февраля.

Напомним, в августе 2020 года Верховный суд России запретил молодежное субкультурное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство»). Как поясняла Генпрокуратура, это хорошо структурированная и управляемая организация, участники которой причастны в том числе к массовым беспорядкам. В деятельность движения, основанного на криминальной идеологии, вовлекали подростков. Запрет этой организации поспособствует оздоровлению общества, заявляли в ведомстве.

Новороссийск Суд Экстремизм

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В Новороссийске оштрафовали мужчину, который показывал татуировки с АУЕ

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