На Кубани задержали мужчин, которые воровали металл с могил

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе в феврале возбудили уголовное дело за кражу металлических оград и оснований надгробий

Несколько жителей Гулькевичского района обратились в полицию и рассказали, что с территории сельских кладбищ пропали металлические изделия — ограды и швеллер, заложенный в основание памятников. Сотрудники МВД установили личности злоумышленников и задержали 41-летнего и 35-летнего жителей Кавказского района у них дома. Мужчин доставили в отдел.

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Полицейские установили, что в течение месяца приезжие проникали на кладбища и похищали металлические изделия. Их мужчины вывозили на автомобиле одного из соучастников в пункты приема металла, где продавали. По данным МВД, злоумышленники совершили минимум 10 преступлений.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба потерпевшим устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в мае 2019 года в Краснодаре поймали работников ритуальной организации, которые крали памятники с кладбища для сдачи в металлолом. В октябре 2020 года стало известно, что троих жителей Усть-Лабинского района будут судить за хищение надгробий.

Гулькевичский район кладбище Кражи Полиция Хищение

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