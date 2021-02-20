На Кубани задержали мужчин, которые воровали металл с могил

В Гулькевичском районе в феврале возбудили уголовное дело за кражу металлических оград и оснований надгробий

Несколько жителей Гулькевичского района обратились в полицию и рассказали, что с территории сельских кладбищ пропали металлические изделия — ограды и швеллер, заложенный в основание памятников. Сотрудники МВД установили личности злоумышленников и задержали 41-летнего и 35-летнего жителей Кавказского района у них дома. Мужчин доставили в отдел.

Полицейские установили, что в течение месяца приезжие проникали на кладбища и похищали металлические изделия. Их мужчины вывозили на автомобиле одного из соучастников в пункты приема металла, где продавали. По данным МВД, злоумышленники совершили минимум 10 преступлений.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба потерпевшим устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.