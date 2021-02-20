20 февраля в мэрии Новороссийска рассказали о массовом отравлении детей в одном из пансионатов

В середине февраля в Новороссийск приехали воспитанники академии футбола Крыма — 46 подростков 15-17 лет в сопровождении 11 взрослых. Они находились на спортивно-тренировочных сборах в пансионате Майстренко в селе Широкая Балка. Вечером 18 февраля за медицинской помощью обратились 11 подростков и 5 взрослых. ТАСС пишет, что медпомощь требовалась 20 воспитанникам.

19 февраля на место выехала группа медиков с представителями администрации, Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции. Медработники осмотрели участников группы. В результате в городскую инфекционную больницу госпитализировали 12 подростков и 5 взрослых.

В пансионате остались 33 несовершеннолетних и 5 взрослых. Для них организовали привозное питание. Действие пищеблока приостановили, сообщили в инстаграме администрации Новороссийска 20 февраля.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверки, писал ТАСС.