Анапа открыла Центр управления муниципалитетом

Центр управления муниципалитетом призван решать проблемы, волнующие жителей и гостей Анапы

В открытии ЦУР-Анапа участвовали мэр города Василий Швец, руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко и представители АНО «Диалог» Максим Гордеев и Феликс Гадзаов.



В ноябре прошлого года в Краснодарском крае начал работу Центр управления регионом. Решения по большинству вопросов, поступающих в ЦУР, принимаются муниципальными органами власти, так как «на местах лучше виден масштаб проблем», — пояснили в пресс-службе мэрии. Поэтому власти решили подключить к деятельности ЦУР муниципалитеты.



«Задача нашего центра — координация мониторинга и обработки сообщений, поступающих в мэрию Анапы и подведомственных учреждений. Анализироваться будут и сообщения, поступающие через соцсети и обратную связь. Это позволит максимально быстро реагировать на острые вопросы и создавать комфортную среду в Анапе», — отметил Швец.

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Центр работает по 8 направлениям — от туризма до ЖКХ. По каждому направлению определены ответственные специалисты. Также ЦУР-Анапа намерен готовить предложения по оптимизации отработки жалоб и анализировать их причины. Специалисты планируют разрабатывать дорожные карты по системному решению проблем.



Здесь же собирается информация от 112, Единой дежурная диспетчерской службы и «Безопасного города». Задача — сделать ЦУР-Анапа центром «Умного города» и анализировать данные со всех его подсистем.



«Вопросы безопасности, комфорта и сервиса особо контролирует губернатор Кондратьев. Мы будем увеличивать количество камер в системе «Безопасный город», научим ее выявлять нестандартные критические ситуации на улицах и пляжах для максимально оперативного реагирования», — сказал Швец.

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