Анапа открыла Центр управления муниципалитетом
Центр управления муниципалитетом призван решать проблемы, волнующие жителей и гостей Анапы
В открытии ЦУР-Анапа участвовали мэр города Василий Швец, руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко и представители АНО «Диалог» Максим Гордеев и Феликс Гадзаов.
В ноябре прошлого года в Краснодарском крае начал работу Центр управления регионом. Решения по большинству вопросов, поступающих в ЦУР, принимаются муниципальными органами власти, так как «на местах лучше виден масштаб проблем», — пояснили в пресс-службе мэрии. Поэтому власти решили подключить к деятельности ЦУР муниципалитеты.
«Задача нашего центра — координация мониторинга и обработки сообщений, поступающих в мэрию Анапы и подведомственных учреждений. Анализироваться будут и сообщения, поступающие через соцсети и обратную связь. Это позволит максимально быстро реагировать на острые вопросы и создавать комфортную среду в Анапе», — отметил Швец.
Центр работает по 8 направлениям — от туризма до ЖКХ. По каждому направлению определены ответственные специалисты. Также ЦУР-Анапа намерен готовить предложения по оптимизации отработки жалоб и анализировать их причины. Специалисты планируют разрабатывать дорожные карты по системному решению проблем.
Здесь же собирается информация от 112, Единой дежурная диспетчерской службы и «Безопасного города». Задача — сделать ЦУР-Анапа центром «Умного города» и анализировать данные со всех его подсистем.
«Вопросы безопасности, комфорта и сервиса особо контролирует губернатор Кондратьев. Мы будем увеличивать количество камер в системе «Безопасный город», научим ее выявлять нестандартные критические ситуации на улицах и пляжах для максимально оперативного реагирования», — сказал Швец.
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«Пилотный» анапский центр выступит катализатором новшеств, которые в дальнейшем будут использоваться в других муниципальных образованиях региона», — отметил Шевченко.
«Анапский центр управления муниципалитетом может стать показательным примером и другим городам стоит взять на вооружение разрабатываемые здесь методики. Работа центра станет хорошим инструментом для принятия оперативных управленческих решений», — заключил Гордеев.