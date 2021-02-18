Анапа открыла Центр управления муниципалитетом

Краснодарский край

Распечатать

Центр управления муниципалитетом призван решать проблемы, волнующие жителей и гостей Анапы

В открытии ЦУР-Анапа участвовали мэр города Василий Швец, руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко и представители АНО «Диалог» Максим Гордеев и Феликс Гадзаов.

В ноябре прошлого года в Краснодарском крае начал работу Центр управления регионом. Решения по большинству вопросов, поступающих в ЦУР, принимаются муниципальными органами власти, так как «на местах лучше виден масштаб проблем», — пояснили в пресс-службе мэрии. Поэтому власти решили подключить к деятельности ЦУР муниципалитеты.

«Задача нашего центра — координация мониторинга и обработки сообщений, поступающих в мэрию Анапы и подведомственных учреждений. Анализироваться будут и сообщения, поступающие через соцсети и обратную связь. Это позволит максимально быстро реагировать на острые вопросы и создавать комфортную среду в Анапе», — отметил Швец.

Читайте также:

Центр работает по 8 направлениям — от туризма до ЖКХ. По каждому направлению определены ответственные специалисты. Также ЦУР-Анапа намерен готовить предложения по оптимизации отработки жалоб и анализировать их причины. Специалисты планируют разрабатывать дорожные карты по системному решению проблем.

Здесь же собирается информация от 112, Единой дежурная диспетчерской службы и «Безопасного города». Задача — сделать ЦУР-Анапа центром «Умного города» и анализировать данные со всех его подсистем.

«Вопросы безопасности, комфорта и сервиса особо контролирует губернатор Кондратьев. Мы будем увеличивать количество камер в системе «Безопасный город», научим ее выявлять нестандартные критические ситуации на улицах и пляжах для максимально оперативного реагирования», — сказал Швец.

На митингах в РФ запустили распознавание лиц:

«Пилотный» анапский центр выступит катализатором новшеств, которые в дальнейшем будут использоваться в других муниципальных образованиях региона», — отметил Шевченко.

«Анапский центр управления муниципалитетом может стать показательным примером и другим городам стоит взять на вооружение разрабатываемые здесь методики. Работа центра станет хорошим инструментом для принятия оперативных управленческих решений», — заключил Гордеев.

Анапа Безопасность Благоустройство ЖКХ Курорты и туризм

Новости

В Анапе начали сносить 12-этажный дом. Его застройщик пытался покончить с собой в суде
В Краснодаре продолжают собирать первый местный троллейбус
В Краснодаре проходит выставка, на которую можно попасть за 10 рублей
В Крымске дети увидели на улице щенка, накрыли его и легли рядом, чтобы согреть
Краснодарское издательство «Асебия» выпустило «Конституцию Метароссии»
В Краснодаре таксист написал ложный донос на пассажира, который не заплатил за поездку

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Вчера, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Сегодня, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища

Реклама на портале