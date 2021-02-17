На курорте «Роза Хутор» создадут самый большой сноупарк в РФ

Оргкомитет New Star Camp сообщил о начале работ по созданию сноупарка в горах Сочи. Он станет сердцем фестиваля, который уже в 11-й раз проходит на склонах курорта. Площадь сноупарка составит 100 тыс. кв. м, к основной части на высоте 1,6 тыс. м добавят проезд на 1,8 тыс. м. В сноупарке разместят три локации склонов, начиная от 1,3 тыс. м до 1,8 тыс. м. В парке будет 120 тыс. кубометров снега, 30 джиб-фигур и 8 трамплинов, высота самого большого — 20 м. «В рамках фестиваля в сноупарке пройдут 7 соревнований с участием российских и зарубежных любителей и прорайдеров — участников Олимпийских игр, чемпионов и призеров кубков и чемпионатов мира», — сообщили в оргкомитете.

В фестивале примут участие семикратный победитель и призер кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 года Алексей Соболев, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 года Владислав Хадарин. При этом за счет разнообразия и сбалансированности программы, проявить себя на фестивале смогут райдеры разных профилей и уровней.

«Quiksilver New Star Camp обещает стать самым захватывающим событием сезона. В этом году мы его особенно ждем, его атмосферы не хватало все это время. Для горного курорта это не только особенное настроение и фан, это еще и один из наиболее креативных способов продвижения, ежегодно стимулирующих значительный приток гостей. Причем речь именно о людях, глубоко вовлеченных в индустрию горных лыж и сноуборда. Они знают и понимают, зачем они здесь, они любят и сами формируют эстетику активного отдыха. Нам это очень близко, и мы всегда готовы поддержать фестиваль», — сказал директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.