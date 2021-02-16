От коронавируса умер 33-летний житель Анапы

Оперштаб Краснодарского края 16 февраля сообщил о 15 новых летальных исходах, вызванных коронавирусной инфекцией

Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 167 новых случаев заражения COVID-19 и 15 летальных исходов. Как уточнили в оперштабе Кубани, летальные случаи произошли в ковидных госпиталях семи муниципалитетов. У всех пациентов была двусторонняя пневмония тяжелого течения.

Так, в больницах Краснодара умерли восемь человек, из них пятеро — жители краевого центра. Это двое мужчин 67 и 80 лет, а также женщины в возрасте 72, 75 и 80 лет. Кроме того, в Краснодаре умерли 33-летний житель Анапы, 76-летний мужчина из Динского района и 61-летняя жительница Выселковского района.

В больнице Северского района умер 63-летний краснодарец, в Усть-Лабинском районе — 93-летний местный житель. В Лабинске скончался 86-летний пациент из Мостовского района, а в Крымском районе — 61-летняя анапчанка.

В Сочи зафиксировали две смерти. На курорте скончались пациенты в возрасте 54 и 73 лет. Еще один летальный случай произошел в Армавире. Там ушел из жизни местный житель в возрасте 73 лет.