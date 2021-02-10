В Сочи полиция проверяет информацию о съеденном лабрадоре

Краснодарский край

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В Сочи полицейские проверяют заявление о пропаже собаки, хозяева которой считают, что ее съели 

Эта информация появилась в соцсетях 9 февраля. Зоозащитники выложили запись с камер наблюдения, датированную 27 января. На кадрах видно, как около 13:00 в селе Калиновое озеро двое мужчин уводят лабрадора в лес. С тех пор его никто не видел. Хозяева животного заявили полицейским, что преступники съели пса. По их мнению, это не первый случай пропажи собак в поселке.

«В полицию поступило заявление о краже собаки, проводится проверка», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД Сочи.

Как писали Юга.ру, в январе в Сочи возбудили уголовное дело на мужчину, который пытался зарезать собаку.

Животные Полиция Сочи

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В Сочи полиция проверяет информацию о съеденном лабрадоре
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