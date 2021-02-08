В Ейске обстреляли маршрутки с пассажирами

Краснодарский край

Распечатать

В Ейске в феврале неизвестные стреляли в маршрутные автобусы

О стрельбе по автобусам в Ейске написало движение «Транспортная инициатива» в ночь на 8 февраля.

«За последние дни в городе были обстреляны три автобуса краснодарских перевозчиков, два из которых сегодня вечером <...> В автобусах сидели пассажиры, и их жизни были подвергнуты опасности».

8 февраля порталу Юга.ру ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным полиции, стекла повредили в двух автобусах. Предварительно, неустановленное лицо стреляло в них из травматического оружия.

«Во время движения маршрутного автобуса в поселке Широчанка города Ейска произошел хлопок и треснуло стекло на одном маршрутном автобусе, а также стекло на другом автобусе», — рассказали в ведомстве.

Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Как писали Юга.ру, 20 октября неизвестные обстреляли машину на парковке около одной из многоэтажек в Краснодаре.

Ейский район Полиция Стрельба

Новости

Бывший депутат Анапы, который незаконно построил дом и продал в нем квартиры, получил два года колонии
В Краснодаре на пристава завели дело за получение взяток от должников
В Ейске обстреляли маршрутки с пассажирами
На Кубани сотрудник магазина украл из кассы почти полмиллиона рублей
Краснодарцы второй день жалуются на не расчищенные от снега дороги. Подборка из соцсетей и реакция мэрии
В ковидных госпиталях Кубани умерли 16 человек

Лента новостей

«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Сегодня, 07:44
«Снизили цены на абонементы, чтобы привлечь людей»
Как фитнес в Краснодаре пережил карантин и его последствия
Пришел, увидел, Краснодар
5 февраля, 08:01
Пришел, увидел, Краснодар
Тест на определение кубанской национальности
24 факта об Александре Скоробогатько
5 февраля, 08:57
24 факта об Александре Скоробогатько
О его бизнес-проектах, политической карьере и хобби

Реклама на портале