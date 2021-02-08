В Ейске обстреляли маршрутки с пассажирами

В Ейске в феврале неизвестные стреляли в маршрутные автобусы

О стрельбе по автобусам в Ейске написало движение «Транспортная инициатива» в ночь на 8 февраля.

«За последние дни в городе были обстреляны три автобуса краснодарских перевозчиков, два из которых сегодня вечером <...> В автобусах сидели пассажиры, и их жизни были подвергнуты опасности».

8 февраля порталу Юга.ру ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным полиции, стекла повредили в двух автобусах. Предварительно, неустановленное лицо стреляло в них из травматического оружия.

«Во время движения маршрутного автобуса в поселке Широчанка города Ейска произошел хлопок и треснуло стекло на одном маршрутном автобусе, а также стекло на другом автобусе», — рассказали в ведомстве.

Во время происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Как писали Юга.ру, 20 октября неизвестные обстреляли машину на парковке около одной из многоэтажек в Краснодаре.