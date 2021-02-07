Два росгвардейца расстреляли бывшего главу села в Дагестане

Дагестан

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В Дагестане вечером 6 февраля во время конфликта убили бывшего главу села

Инцидент произошел накануне около 20:00 в отделе ОМВД по Советскому району Махачкалы на улице Абдуллы Алиева. В кабинете начальника полиции произошел конфликт между бывшим главой села Новокули Новолакского района, 34-летним Абакаром Каплановым и двумя сотрудниками Росгвардии из этого же села. Во время ссоры росгвардейцы расстреляли Капланова из огнестрельного оружия. От полученных травм он скончался на месте.

Как утверждают в следственном комитете, сотрудники силовой структуры открыли стрельбу «с целью совершения убийства». По данным РИА «Новости», между оппонентами «была давняя вражда», которая возникла «на почве земельных споров».

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Подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану. Расследование продолжается.

Возле отдела полиции, где произошло убийство, ночью собрались более 300 жителей села. В инстаграме МВД Дагестана заявили, что туда направили свыше 130 сотрудников полиции, чтобы обеспечить общественный порядок и не допустить разжигание конфликта.

В пресс-службе Росгвардии заверили, что займутся расследованием инцидента.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — цитирует RT текст заявления.

Оружие Полиция Росгвардия Стрельба Убийство

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Два росгвардейца расстреляли бывшего главу села в Дагестане

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