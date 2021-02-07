Два росгвардейца расстреляли бывшего главу села в Дагестане

Инцидент произошел накануне около 20:00 в отделе ОМВД по Советскому району Махачкалы на улице Абдуллы Алиева. В кабинете начальника полиции произошел конфликт между бывшим главой села Новокули Новолакского района, 34-летним Абакаром Каплановым и двумя сотрудниками Росгвардии из этого же села. Во время ссоры росгвардейцы расстреляли Капланова из огнестрельного оружия. От полученных травм он скончался на месте.

Как утверждают в следственном комитете, сотрудники силовой структуры открыли стрельбу «с целью совершения убийства». По данным РИА «Новости», между оппонентами «была давняя вражда», которая возникла «на почве земельных споров».