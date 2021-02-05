Трихолог рассказала, когда прекратится облысение после коронавируса

Напомним, летом прошлого года трихолог Наталья Короткова сообщила , что на фоне пандемии коронавируса увеличилось число пациентов с жалобами на выпадение волос.

Так, по данным интернет-портала Ridus , за год пандемии число обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, возросло примерно на 30%.

У больных, перенесших коронавирус, наблюдается телогеновое выпадение волос, так называемая алопеция, объяснила дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По ее словам, негативное действие на волосяной фолликул оказывает как сам коронавирус, так и лекарства, который пациент принимает для выздоровления. Однако бояться облысения не следует, успокоила дерматолог.

«Все пациенты в шоке от выпавших волос. Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет, надо успокоиться. Организм придет в норму и волосы восстановятся», — заверила Галлямова.

По ее словам, волосы могут выпадать после выздоровления несколько недель или месяцев. Прежний объем волос можно вернуть примерно через полгода. Рост волос можно простимулировать различными средствами, но это не является залогом восстановления шевелюры, написал телеканал «360».