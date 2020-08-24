Коронавирус приводит к выпадению волос — трихолог

Трихолог рассказала, что во время пандемии коронавируса люди, которые переболели COVID-19, стали жаловаться на выпадение волос

23 августа в интервью радиостанции «Говорит Москва» трихолог Наталья Короткова рассказала, что на фоне пандемии коронавируса увеличилось число пациентов с жалобами на выпадение волос.

«Сейчас, наверное, каждый третий [пациент] — с выпадением [волос]. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая обычно пугает пациентов», — сообщила специалист. По ее словам, причиной выпадения является не только коронавирусная инфекция, но и применяемое лечение, а также перенесенный людьми стресс.

Как напомнил телеканал «360», в апреле актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», переболела коронавирусом. В своем инстаграме 9 августа она опубликовала видео, котором показала, как болезнь отразилась на ее внешности — после расчесывания клоки волос актрисы остались на расческе.

«Думаю, стоит вам показать, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно», — обратилась Алисса Милано к подписчикам.