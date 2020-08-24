Коронавирус приводит к выпадению волос — трихолог

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Трихолог рассказала, что во время пандемии коронавируса люди, которые переболели COVID-19, стали жаловаться на выпадение волос

23 августа в интервью радиостанции «Говорит Москва» трихолог Наталья Короткова рассказала, что на фоне пандемии коронавируса увеличилось число пациентов с жалобами на выпадение волос.

«Сейчас, наверное, каждый третий [пациент] — с выпадением [волос]. Пациенты приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая обычно пугает пациентов», — сообщила специалист.

По ее словам, причиной выпадения является не только коронавирусная инфекция, но и применяемое лечение, а также перенесенный людьми стресс.

Как напомнил телеканал «360», в апреле актриса Алисса Милано, известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», переболела коронавирусом. В своем инстаграме 9 августа она опубликовала видео, котором показала, как болезнь отразилась на ее внешности — после расчесывания клоки волос актрисы остались на расческе.

«Думаю, стоит вам показать, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно», — обратилась Алисса Милано к подписчикам.

К 24 августа в мире коронавирусом заразились 23 млн 420 тыс. 418 человек, при этом 15 млн 17 тыс. 203 пациента выздоровели, а 808 тыс. 676 больных спасти не удалось. В России за весь период COVID-19 выявили у 961 тыс. 493 человек. Из них 773 тыс. 95 выздоровели, а 16 тыс. 448 скончались.

На Кубани за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заразились 10 тыс. 595 человек. Из них 8 тыс. 901 выздоровели, а 163 пациента умерли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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