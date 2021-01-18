Минимум один человек погиб при сходе лавины в Домбае

Напомним, информация о сходе снежной лавины длиной 300 метров на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай поступила дежурному в 13:30. Под лавину попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе. Предварительно, под снегом могут находиться до 12 человек.

Позже стало известно, что спасатели нашли одного человека, он погиб. Из под снега помогли выбраться шести пострадавшим, еще одного спасатели продолжают искать, сообщил ТАСС. По предварительной информации, спуск лавины был принудительным. В ходе обработки склона первая волна прошла без последствий. Однако вызванная сейсмической активностью вторая лавина обрушилась на горнолыжный курорт.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии уточнили, что поиски осложняют плохая погода и мокрый снег. С наступлением сумерек спасатели организуют дополнительное освещение. Кроме того, в поселке Домбай проводится обход гостиниц для выявления людей, которые могли находиться на месте схода лавины. Всего на месте работает 233 человека и 28 машин. На базе главного управления МЧС работает телефон горячей линии: 8-878-226-01-00.