Россияне рассказали, как часто они ругаются матом на работе

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 3 февраля опубликовали результаты опроса о том, используют ли россияне нецензурную лексику на работе

Сервис для помощи при трудоустройстве «Работа.ру» опросил более 3,5 тыс. жителей России из всех регионов страны, чтобы выяснить, какой процент людей ругается матом на рабочем месте и как на это реагирует начальство. Результаты опроса опубликовал RT.

Оказалось, что 7 из 10 россиян (73%) могут выругаться на рабочем месте. При этом только 10% употребляют обсценную лексику регулярно, а большая часть (63%) — крайне редко. Каждый четвертый опрошенный уверил, что вообще не ругается матом на работе.

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По данным аналитиков, у 43% респондентов работодатели не реагируют на матерные слова, у 40% — делают замечания. Еще 9% граждан рассказали, что нецензурная брань может привести к дисциплинарному разговору, а 4% грозит выговор. Еще столько же опрошенных признались, что их могут уволить за использование матерных слов.

Ранее Юга.ру писали, что в России в два раза чаще стали увольнять за «неподобающую» интернет-активность. Объяснение юриста о том, на каком основании работодатель может уволить сотрудника за посты в интернете, можно прочитать здесь.

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