На Кубани во второй половине недели поднимется ветер до 20 м/с

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 3 по 5 февраля

В Краснодаре 3 февраля переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4-9 м/с, временами 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 14-16 °С. В целом по краю без осадков, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Днем воздух прогреется до 8-13 °С, в южных и центральных районах — до 13-18 °С.

На Черноморском побережье в среду переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем — 11-16 °С.

В регионе 4 февраля возможны небольшие дожди, а 5 февраля — снег и сильные осадки с порывами ветра до 18 м/с. Ночью температура составит 4-9 °С, в восточной половине края — до -2 °С. Днем в регионе столбики термометров покажут 9-14 °С, в южной половине — 13-18 °С. В пятницу днем похолодает до 9 °С.

На Черноморском побережье 4 и 5 февраля переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный с переходом на западный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 °С, днем — 7-12 °С.