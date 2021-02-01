Между Красной Поляной и плато Лагонаки запустят туристический вертолет

Зимой в Сочи начнет действовать новый туристический маршрут, который соединит Красную Поляну и горы Адыгеи

По маршруту между Красной Поляной и Лагонаками запустят вертолеты, полеты будут выполнять лицензированные авиакомпании. Время экскурсии займет от двух до пяти часов. На борту будет также находиться сотрудник Кавказского заповедника, который расскажет об особенностях лесной зоны, животном и растительном мире и горных вершинах.

Участники экскурсии в Лагонаках смогут пройтись пешком, прогуляться на лыжах, снегоступах, прокатиться на собачьих упряжках либо отправиться на более продолжительную прогулку на снегоходах по маршруту «Зимний Абадзеш». Также у отдыхающих есть возможность посетить Музей туриста. Дорога на вертолете в обратную сторону займет 20 минут.

В пресс-службе заповедника 31 января рассказали, что траекторию полета выбрали таким образом, чтобы не нарушать покой животных заповедника. При этом туристы смогут увидеть панорамы Кавказских гор.

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