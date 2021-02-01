Между Красной Поляной и плато Лагонаки запустят туристический вертолет

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Зимой в Сочи начнет действовать новый туристический маршрут, который соединит Красную Поляну и горы Адыгеи

По маршруту между Красной Поляной и Лагонаками запустят вертолеты, полеты будут выполнять лицензированные авиакомпании. Время экскурсии займет от двух до пяти часов. На борту будет также находиться сотрудник Кавказского заповедника, который расскажет об особенностях лесной зоны, животном и растительном мире и горных вершинах.

Читайте также:

Участники экскурсии в Лагонаках смогут пройтись пешком, прогуляться на лыжах, снегоступах, прокатиться на собачьих упряжках либо отправиться на более продолжительную прогулку на снегоходах по маршруту «Зимний Абадзеш». Также у отдыхающих есть возможность посетить Музей туриста. Дорога на вертолете в обратную сторону займет 20 минут.

В пресс-службе заповедника 31 января рассказали, что траекторию полета выбрали таким образом, чтобы не нарушать покой животных заповедника. При этом туристы смогут увидеть панорамы Кавказских гор.

Ранее Юга.ру писали, что в конце 2020 года Абрау-Дюрсо открыли каток с видом на озеро. 

Авиация Заповедники Красная Поляна Курорты и туризм

Новости

На Кубани от ковида умерли еще 19 человек, большинство из них — в Сочи
В Краснодарском крае неделю подряд ежедневно фиксируют спад заболеваемости COVID-19
Александровский бульвар в Краснодаре стал объектом культурного наследия
МЧС предупредило о сильном ветре в Анапе, Новороссийске и Геленджике
Между Красной Поляной и плато Лагонаки запустят туристический вертолет
Россиян ждет трехдневная рабочая неделя в феврале

Лента новостей

«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Сегодня, 08:01
«Мама пыталась меня разубедить, говоря, что я буду бесплодной»
Истории людей, привившихся вакциной «Спутник V»
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Вчера, 12:35
Как проходила массовая акция в Краснодаре 31 января
Онлайн-трансляция
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
28 января, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей

Реклама на портале