В Абрау-Дюрсо откроют каток с видом на озеро

Под Новороссийском в конце декабря заработает зимний каток

Открытие ледового катка в селе Абрау-Дюрсо пройдет перед новогодними праздниками. Его соберут в Большом шатре арт-парка. Посетители смогут наблюдать панорамный вид на озеро Абрау и горы.

Рядом с катком откроют фудкорт и «Ледовый бар». Помимо проката коньков на месте организуют работу профессиональных инструкторов. Каток планируют возвести по технологиям, которыми пользуются при создании ледовых площадок для фигуристов и хоккеистов, сообщили в пресс-службе центра туризма «Абрау-Дюрсо» 15 декабря.

Каток будет работать до 1 марта 2021 года.

Как писали Юга.ру, 1 декабря на плато Лагонаки открыли сезон катания на собачьих упряжках.