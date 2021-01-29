Напомним, в мае 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором люди во время карантина отдыхали и жарили шашлыки на базе отдыха. Среди них была Екатерина Демченко — замглавы Новороссийска, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля.

После произошедшего глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что Демченко покинула свой пост. Чиновник назвал такое поведение муниципальных служащих неподобающим. А новость об отставке вице-мэра, вышедшая 11 мая на сайте администрации города-героя, была озаглавлена словами «Без права на ошибку».

Однако 29 января «Комсомольская правда — Кубань» заметила, что Екатерина Демченко снова появилась в числе сотрудников администрации Новороссийска. Теперь она занимает должность руководителя МКУ «Управление строительства». Информация об этом также есть на сайте мэрии.