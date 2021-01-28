В России запретили онлайн-продажу кальянов и стиков

28 января в России вступили в силу поправки в закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма

Теперь россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Ранее ограничения касались только табачной продукции и изделий — сейчас их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco (Myblu) в России и Центральной Азии Илона Миртова рассказала агентству РИА «Новости», что в краткосрочной перспективе ожидается некоторое сокращение продаж.

«Потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе», — прокомментировала Миртова.

Напомним, в конце 2019 года в Краснодарском крае запретили продажу снюса и вейпов несовершеннолетним.