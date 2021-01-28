В России запретили онлайн-продажу кальянов и стиков

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

28 января в России вступили в силу поправки в закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма

Теперь россияне не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Ранее ограничения касались только табачной продукции и изделий — сейчас их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах.

Читайте также:

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco (Myblu) в России и Центральной Азии Илона Миртова рассказала агентству РИА «Новости», что в краткосрочной перспективе ожидается некоторое сокращение продаж.

«Потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе», — прокомментировала Миртова.

Напомним, в конце 2019 года в Краснодарском крае запретили продажу снюса и вейпов несовершеннолетним.

Закон Табак Торговля

Новости

Ученые показали фотографии находок из древнего могильника в Крыму, которому почти 2 тыс. лет
В Краснодаре 23-летний водитель сбил двух пешеходов и врезался в машину
На Кубани коронавирусом заболели еще 193 человека, в том числе трехмесячный ребенок
В России запретили онлайн-продажу кальянов и стиков
На Кубани ищут водителя, который сбил ребенка на «зебре» и скрылся
На Кубани будут судить девушку, которая за 36 тыс. рублей пообещала местной жительнице привезти ее сына с Бали

Лента новостей

«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Сегодня, 12:36
«Прививок боятся конспирологи — они же кричали, что антенны 5G распространяют «корону»
Как проходит вакцинация от ковида за границей
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
26 января, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

Реклама на портале