В Сочи турист поджёг банкомат в отеле

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в январе турист из Красноярска облил банкомат бензином и поджёг

Инцидент произошёл в одном из отелей Красной Поляны. В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру 27 января рассказали подробности происшествия. Ночью турист облил горючей смесью банкомат и поджёг. Нарушителем оказался 31-летний приезжий из Красноярска, его личность уже установили.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). По предварительным данным, мужчина был пьян.

Как писали Юга.ру, 18 января в Краснодаре мужчина пытался взорвать банкомат дымовой шашкой, его ждет до 10 лет лишения свободы. 

Красная Поляна Пожары Полиция Сочи

Новости

В Сочи турист поджёг банкомат в отеле
На Кубани водитель без прав попал в ДТП. Погибла женщина и пострадал ребенок
В Краснодаре енот несколько часов сидел на столбе, но спрыгнул при виде спасателей
В Армавире двух полицейских заподозрили в употреблении наркотиков
В Сочи лиса вышла к людям и угостилась печеньем
На Кубани завели уголовное дело о геноциде местных жителей во время войны

Лента новостей

Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Вчера, 08:03
Новые законы, вступающие в силу в 2021 году
Разбираем вместе с адвокатом
«Дедушку чуть не растерзали»
25 января, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали»
Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Плакаты, ершики и автозаки
24 января, 12:28
Плакаты, ершики и автозаки
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре. Фоторепортаж

Реклама на портале