В Сочи турист поджёг банкомат в отеле

В Сочи в январе турист из Красноярска облил банкомат бензином и поджёг

Инцидент произошёл в одном из отелей Красной Поляны. В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру 27 января рассказали подробности происшествия. Ночью турист облил горючей смесью банкомат и поджёг. Нарушителем оказался 31-летний приезжий из Красноярска, его личность уже установили.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). По предварительным данным, мужчина был пьян.

Как писали Юга.ру, 18 января в Краснодаре мужчина пытался взорвать банкомат дымовой шашкой, его ждет до 10 лет лишения свободы.