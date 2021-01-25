В Анапе представили нового главного архитектора

С октября 2020 года Карина Бронникова исполняла обязанности главного архитектора курорта, а 20 января она в своем инстаграме рассказала, что все бюрократические моменты позади и ее официально назначили на должность.

«В Анапе я буду заниматься созданием комфортной городской среды, развитием общественных пространств, развитием туристических маршрутов (исследовательская поездка в Норвегию не прошла даром), проектами мастер-планов территорий города, а так же фоном буду продолжать проектировать объекты для города», — поделилась Бронникова.

По ее словам, она никогда не думала, что будет работать в государственных органах, однако новый мэр Анапы Василий Швец позвал ее в команду именно как творческого человека, сведя административную деятельность к минимуму.

Кто такая Карина Бронникова?

Бронникова окончила архитектурный факультет Кубанского государственного университета (КубГУ), в том числе магистратуру. Она также является финалистом образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ Института медиа, архитектуры и дизайна. С 2011 года она занимается проектированием жилых и общественных зданий. Ранее Бронникова была главным архитектором ООО «Роскомтехнология», преподавала в КубГУ, а также работала в архитектурном бюро «BD Arch» в Болгарии, инжиниринговой компании «Группа Промышленно-гражданского инжиниринга» в Краснодаре, проектных мастерских «АТЭК» и «Южная Региональная Строительная Компания», проектном институте «Крайжилкоммунпроект».