Курорт «Роза Хутор» открыл сноупарк из природных материалов
Новый сноупарк The Stash на курорте «Роза Хутор» создан в естественном горном ландшафте
В отличие от традиционных сноупарков, стеш-парки возводятся без земляных работ и металлических и пластиковых конструкций. Это делается для того, чтобы максимально вписаться в ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны.
«В мире аналогичных парков около десятка, единственный в РФ находится на курорте «Роза Хутор». В свое время это было почти секретное место (англ. stash — тайник, заначка), которое не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам», — рассказали в пресс-службе курорта.
Экстремальный сноупарк и академия диджеинга:
Теперь стеш-парк доступен всем желающим, добраться до него можно на канатных дорогах «Дриада» и «Дафна». Вокруг него проходят несколько горнолыжных трасс, поэтому выехать к подъемнику не составляет никаких проблем.
Сейчас сноупарк The Stash модернизирован, его линии стали шире, появилась возможность обслуживать его ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.