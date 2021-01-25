Курорт «Роза Хутор» открыл сноупарк из природных материалов

Краснодарский край

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Новый сноупарк The Stash на курорте «Роза Хутор» создан в естественном горном ландшафте

В отличие от традиционных сноупарков, стеш-парки возводятся без земляных работ и металлических и пластиковых конструкций. Это делается для того, чтобы максимально вписаться в ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны.

«В мире аналогичных парков около десятка, единственный в РФ находится на курорте «Роза Хутор». В свое время это было почти секретное место (англ. stash — тайник, заначка), которое не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам», — рассказали в пресс-службе курорта.

Экстремальный сноупарк и академия диджеинга:

Теперь стеш-парк доступен всем желающим, добраться до него можно на канатных дорогах «Дриада» и «Дафна». Вокруг него проходят несколько горнолыжных трасс, поэтому выехать к подъемнику не составляет никаких проблем.

Сейчас сноупарк The Stash модернизирован, его линии стали шире, появилась возможность обслуживать его ратраками. Всего здесь три линии разного уровня сложности и около 20 фигур для проездов, трюков и прыжков. Попробовать свои силы могут как начинающие горнолыжники, так и профессионалы.

Горнолыжный спорт Роза Хутор Сноубординг Сочи

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