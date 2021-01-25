Курорт «Роза Хутор» открыл сноупарк из природных материалов

В отличие от традиционных сноупарков, стеш-парки возводятся без земляных работ и металлических и пластиковых конструкций. Это делается для того, чтобы максимально вписаться в ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыжков становятся лишь валежник и снег. На площадке The Stash они превращены в трамплины, волрайды, радуги и спайны.

«В мире аналогичных парков около десятка, единственный в РФ находится на курорте «Роза Хутор». В свое время это было почти секретное место (англ. stash — тайник, заначка), которое не обозначалось на картах. Редкие лыжники и сноубордисты могли обнаружить его случайно в районе трассы Обер Хутор и обрадоваться возможности проехать по подготовленным спотам и джиб-фигурам», — рассказали в пресс-службе курорта.