На Кубани выявили еще 194 случая COVID-19

В Краснодарском крае к 23 января коронавирус подтвердился у 32 тыс. 153 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки подтвердили 20 тыс. 921 новый случай коронавируса в 85 регионах, написал RT. Всего к 23 января официально известно о 3 млн 698 тыс. 273 инфицированных жителях России.

За весь период умер 68 тыс. 971 пациент ковид-госпиталей (+559 новых летальных случаев). Из больниц с выздоровлением выписали 3 млн 109 тыс. 315 человек (+27 тыс. 779).