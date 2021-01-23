На Кубани выявили еще 194 случая COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 23 января коронавирус подтвердился у 32 тыс. 153 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки подтвердили 20 тыс. 921 новый случай коронавируса в 85 регионах, написал RT. Всего к 23 января официально известно о 3 млн 698 тыс. 273 инфицированных жителях России.

За весь период умер 68 тыс. 971 пациент ковид-госпиталей (+559 новых летальных случаев). Из больниц с выздоровлением выписали 3 млн 109 тыс. 315 человек (+27 тыс. 779).

Самый большой суточный прирост заболевших зафиксировали в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 56. Следом идут Москва (+2 тыс. 668) и область (+1 тыс. 121).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 389, Ставропольский край — 243, Крым — 238, Краснодарский край — 194, Дагестан — 148, Севастополь — 98, Кабардино-Балкария — 92, Карачаево-Черкесия — 77, Северная Осетия — 76, Адыгея — 58, Ингушетия — 50.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 194 новых заболевших 87 мужчин и 107 женщин. Самому младшему пациенту 6 месяцев, а старшему — 95 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 57;
  • в Сочи — 27;
  • в Белореченском районе — 16;
  • в Геленджике — 13;
  • в Апшеронском районе и Горячем Ключе — по 10;
  • в Анапе — 7;
  • в Кореновском и Темрюкском районах — по 6;
  • в Туапсинском и Усть-Лабинском районах — по 5;
  • в Выселковском, Ленинградском и Тихорецком районах — по 4;
  • в Абинском районе — 3;
  • в Новороссийске, Кавказском, Славянском и Тимашевском районах — по 2;
  • в Динском, Ейском, Красноармейском, Новопокровском, Гулькевичском, Новокубанском, Крымском, Мостовском и Павловском районах — по 1.

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За весь период в лабораториях Кубани провели 2 млн 292 тыс. 734 исследований на COVID-19. К 23 января официально известно о 32 тыс. 153 случаях коронавируса в Краснодарском крае. Показатель заболеваемости равен 566,5 случаев на 100 тыс. населения.

По данным регионального минздрава, выздоровели 22 тыс. 624 пациента (+219), еще 1 тыс. 315 медикам спасти не удалось (+21 новый летальный случай). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 111 пациентов, еще 3 — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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