В Усть-Лабинском районе закрыли все МФЦ по требованию Роспотребнадзора

Об этом сообщается в инстаграме МФЦ Краснодарского края. С 20 по 30 января в Усть-Лабинском районе не будут работать 13 филиалов центра: в самом Усть-Лабинске, в станицах Воронежской, Восточной, Кирпильской, Ладожской, Новолабинской и других населенных пунктах.

20 января портал Юга.ру обратился в краевой МФЦ с просьбой объяснить причины закрытия филиалов. В пресс-службе ответили, что абсолютно все центры в районе прекратили работу по предписанию Роспотребнадзора. При этом представитель организации не уточнил причину, по которой ведомство вынесло такое решение.

«Поскольку в МФЦ действует принцип экстерриториальности, то, например, сделки с недвижимостью можно регистрировать в любом другом отделе МФЦ в любом другом районе», — добавили в центре.