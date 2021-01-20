В Усть-Лабинском районе закрыли все МФЦ по требованию Роспотребнадзора
20 января стало известно о закрытии филиалов кубанского многофункционального центра в Усть-Лабинском районе
Об этом сообщается в инстаграме МФЦ Краснодарского края. С 20 по 30 января в Усть-Лабинском районе не будут работать 13 филиалов центра: в самом Усть-Лабинске, в станицах Воронежской, Восточной, Кирпильской, Ладожской, Новолабинской и других населенных пунктах.
20 января портал Юга.ру обратился в краевой МФЦ с просьбой объяснить причины закрытия филиалов. В пресс-службе ответили, что абсолютно все центры в районе прекратили работу по предписанию Роспотребнадзора. При этом представитель организации не уточнил причину, по которой ведомство вынесло такое решение.
«Поскольку в МФЦ действует принцип экстерриториальности, то, например, сделки с недвижимостью можно регистрировать в любом другом отделе МФЦ в любом другом районе», — добавили в центре.
Обновление: В инстаграме краевого МФЦ сообщили, что с 21 января получить готовые документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, можно будет в отделе по вопросам миграции ОМВД, который находится в Усть-Лабинске на улице Южной, 4.
Отметим, в декабре в Краснодаре из-за коронавируса закрыли один из регистрационных пунктов ГИБДД из-за коронавируса.