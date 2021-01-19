Тбилисский районный дом культуры завершил ремонт большого зала

В зале провели отделочные и электромонтажные работы, установили новые кресла, заменили кондиционирование, вентиляцию и противопожарную систему.

Работы велись в рамках госпрограммы «Развитие культуры» за счет краевых и районных средств.

Ранее в ДК восстановили районный музей, отремонтировали казачий двор, кабинеты, холл и выставочный зал, благоустроили площадь.

В пресс-службе Тбилисского района подчеркнули, что Дом культуры не ремонтировали с момента открытия в 1978 году.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2020 года после капитального ремонта открыли Дом культуры в хуторе Северокубанском Тбилисского района.