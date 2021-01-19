Тбилисский районный дом культуры завершил ремонт большого зала
В Тбилисском районе завершается капитальный ремонт большого зала районного Дома культуры
Работы велись в рамках госпрограммы «Развитие культуры» за счет краевых и районных средств.
В зале провели отделочные и электромонтажные работы, установили новые кресла, заменили кондиционирование, вентиляцию и противопожарную систему.
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В пресс-службе Тбилисского района подчеркнули, что Дом культуры не ремонтировали с момента открытия в 1978 году.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2020 года после капитального ремонта открыли Дом культуры в хуторе Северокубанском Тбилисского района.
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