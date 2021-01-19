«Комитет против пыток» 19 января сообщил о том, что полицейские в Краснодаре незаконно применили силу при задержании местного жителя

Краснодарец Евгений Ластин рассказал «Комитету против пыток», что хотел продать через сайт объявлений бритвенный набор. Он договорился с потенциальным покупателем, который представился Денисом, увидеться 30 октября у подъезда своего дома. Когда Ластин встретился с Денисом, его задержали сотрудники полиции. Молодой человек рассказал, что полицейский ударил его ногой по передней части обеих ног ниже колена, из-за чего тот рухнул на крыльцо.

«Боль почувствовал в местах удара, на обеих ногах на коленях и чуть ниже колен. Там образовались ссадины и кровоподтеки. Я оказался на коленях, корпус пригнут к земле, поскольку сотрудник полиции схватил меня за волосы на голове и пригибал голову к полу. Он завел руки мне за спину и застегнул на них наручники, очень сильно сдавив их на моих запястьях», — пояснил Ластин.

Затем парня отвели в автомобиль, где продолжили бить по голове, лицу и грудной клетке, а затем отвезли в отдел полиции на улице Октябрьской. Там силовики снова стали избивать краснодарца, выбивая из него признания в краже. «Как только мы зашли в кабинет, «опер» потребовал от меня стать на колени. Когда я встал на колени, он ударил меня кулаком в область груди в районе сердца», — вспоминает Ластин.

После удара мужчина упал на пол на правый бок, а сотрудник полиции стал давить на его левое плечо, из-за чего грудная клетка оказалась сжатой. Парню стало трудно дышать. К полицейскому подошел лейтенант и жестом приказал прекратить давить на Ластина.

«После этого «опер» взял меня за рубашку в районе верха спины и стал волочить по полу туда-сюда, при этом в основном я касался пола правой стороной тела. От этого у меня образовались ссадины на правом бедре. Лейтенант в это время пинал меня ногой в разные части тела, а также носками своих туфлей тыкал мне в лицо, когда оно было близко к полу», — пересказали слова Ластина правозащитники.

По словам потерпевшего, насилие продолжалось около 15 минут. В это время от него требовали признаться в краже бритвенных наборов. Краснодарец провел в отделе полиции всю ночь, на него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). На следующий день суд назначил Ластину штраф за правонарушение.

После суда сотрудники полиции побывали в квартире краснодарца и провели осмотр места происшествия. Затем, как рассказывает Ластин, они вернулись в отдел полиции, где он под диктовку написал «явку с повинной» в краже бритвенных наборов из магазина.

Вечером 31 октября краснодарец обратился в травмпункт городской клинической больницы № 3. Медики зафиксировали у него ушиб, подкожные гематомы обеих предплечий и голеней. Кроме того, 3 ноября судмедэксперт сделал заключение, что Ластину «причинены повреждения в виде кровоизлияний в области лица, кровоподтеков в области туловища, верхних и нижних конечностей, ссадин в области правой верхней конечности».

Позже, 9 ноября, против краснодарца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) и отправили под подписку о невыезде. 8 декабря Евгений Ластин решил обратиться в «Комитет против пыток» за юридической помощью.

На следующий день после обращения юристы организации сообщили о произошедшем в следственный комитет. Старший следователь следственного отдела по Западному округу Краснодара Георгий Кашоида 9 января 2021 года отказал в возбуждении уголовного дела против полицейских из-за отсутствия в их действиях состава преступления.

По версии следователя, краснодарец решил оговорить правоохранителей, чтобы избежать уголовной ответственности. Наличие телесных повреждений у парня было проигнорировано. Сотрудник полиции, который проводил задержание молодого человека, представил следователю свою версию случившегося. По его словам, он подошел к Ластину, представился и рассказал, что у них есть информация о том, что тот украл бритвенные станки, и предложил пройти в отделение. В ответ краснодарец стал возмущаться и отрицать свою причастность к преступлению. Сотрудники полиции задержали Ластина, когда тот попытался скрыться, и надели на него наручники.

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