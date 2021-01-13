Следователи выяснят, откуда у двухлетнего мальчика в больнице Анапы появились раны на спине и руках
Следственный комитет Кубани 13 января начал проверку после публикаций в соцсетях и СМИ о получении двухлетним ребенком ран в реанимации Анапы
Напомним, 8 января кубанский фотограф Андрей Бурчик опубликовал в своем фейсбуке пост о том, что его 2,5-летний племянник получил повреждения в больнице Анапы.
На фотографиях, прикрепленных к сообщению, показана спина ребенка с большими темными пятнами, обработанными зеленкой. Визуально они похожи на ожоги, местами нет кожи.
Портал Юга.ру 12 января связался с мужчиной, и он рассказал, что племянник четыре дня пролежал один в реанимации, так как родным запретили находиться там. Когда ребенка перевели в обычную палату, на его спине отец нашел сильные повреждения.
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По версии минздрава, у ребенка еще до госпитализации были повреждения, а в больнице заявили, что раны на спине — аллергическая реакция на пеленки. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
13 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по материалам СМИ следственный отдел Анапы начал доследственную проверку.
«По имеющимся данным, распространенным в СМИ, во время нахождения на лечении в городской больнице Анапы у мальчика образовались кожные повреждения спины и рук», — уточнили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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