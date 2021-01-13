Следователи выяснят, откуда у двухлетнего мальчика в больнице Анапы появились раны на спине и руках

Следственный комитет Кубани 13 января начал проверку после публикаций в соцсетях и СМИ о получении двухлетним ребенком ран в реанимации Анапы

Напомним, 8 января кубанский фотограф Андрей Бурчик опубликовал в своем фейсбуке пост о том, что его 2,5-летний племянник получил повреждения в больнице Анапы. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, показана спина ребенка с большими темными пятнами, обработанными зеленкой. Визуально они похожи на ожоги, местами нет кожи.

Портал Юга.ру 12 января связался с мужчиной, и он рассказал, что племянник четыре дня пролежал один в реанимации, так как родным запретили находиться там. Когда ребенка перевели в обычную палату, на его спине отец нашел сильные повреждения.

По версии минздрава, у ребенка еще до госпитализации были повреждения, а в больнице заявили, что раны на спине — аллергическая реакция на пеленки. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.