На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 29 тыс. человек
В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 подтвердился у 185 человек, скончались еще 16 заболевших
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 23 тыс. 541 человека. В инфекционных госпиталях скончались еще 506 больных, однако 23 тыс. 729 пациентов были выписаны с выздоровлением, написал RT.
Всего к 7 января ковидом заболели, согласно официальной статистике, 3 млн 332 тыс. 142 жителя России. За весь период пандемии умерли 60 тыс. 457 человек, еще 2 млн 709 тыс. 452 пациента выздоровели.
Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Москве — 4 тыс. 871, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 5, в Московской области — 1 тыс. 228.
На юге России и в регионах Северного Кавказа зафиксировали такой прирост заболевших: Ростовская область — 393, Ставропольский край — 243, Крым — 232, Краснодарский край — 185, Дагестан — 156, Кабардино-Балкария — 98, Чечня — 93, Севастополь — 91, Карачаево-Черкесия — 83, Северная Осетия — 83, Адыгея — 78, Ингушетия — 60.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 185 новых инфицированных 108 женщин и 77 мужчин, в том числе диагноз подтвердился у 4 детей. Самому младшему пациенту 2 года, а старшему — 90 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани:
- в Краснодаре — 59;
- в Белореченском районе — 19;
- в Темрюкском районе — 10;
- в Сочи и Белоглинском районе — по 8;
- в Армавире и Северском районе — по 7;
- в Анапе и Кореновском районе — по 6;
- в Апшеронском районе — 5;
- в Геленджике, Тбилисском, Усть-Лабинском и Лабинском районах — по 4;
- в Крымском, Мостовском, Павловском и Абинском районах — по 3;
- в Горячем Ключе, Ейском, Туапсинском, Калининском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах — по 2;
- в Гулькевичском, Новокубанском, Выселковском, Динском, Кавказском, Каневском, Красноармейском, Тимашевском и Тихорецком районах, а также Новороссийске — по 1.
За весь период наблюдений в лабораториях края провели 2 млн 127 тыс. 340 исследований на COVID-19. К 7 января на Кубани ковид официально подтвердился у 29 тыс. 35 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 511,6 случаев на 100 тыс. населения.
По данным регионального минздрава, 19 тыс. 547 человек были выписаны из ковидных госпиталей с выздоровлением. Медики не смогли спасти 1 тыс. 37 пациентов (+16 новых летальных случаев). Еще 118 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
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