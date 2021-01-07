На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 29 тыс. человек

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 подтвердился у 185 человек, скончались еще 16 заболевших

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 23 тыс. 541 человека. В инфекционных госпиталях скончались еще 506 больных , однако 23 тыс. 729 пациентов были выписаны с выздоровлением, написал RT.