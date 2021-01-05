На Кубани выявили еще 184 случая COVID-19, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

Всего за время пандемии ковидом заразились, по официальным данным, 3 млн 284 тыс. 384 жителя России. К 5 января в стране зарегистировали 59 тыс. 506 летальных исходов, вызванных этим заболеванием. Из больниц с выздоровлением выписали 2 млн 662 тыс. 668 человек.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 184 заболевших 89 женщин и 95 мужчин, в том числе 4 ребенка.

К 5 января 2021 года к кубанским медикам с подозрением на ковид обратился 144 тыс. 561 житель Краснодарского края, из них 9 тыс. 276 детей. За весь период в лабораториях региона провели 2 млн 107 тыс. 490 исследований на COVID-19. Диагноз официально подтвердился у 28 тыс. 663 кубанцев, в том числе у 2 тыс. 315 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 505 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным регионального минздрава, за весь период умерли 1 тыс. 6 пациентов с коронавирусом (+14 новых летальных случаев), еще 19 тыс. 215 человек выздоровели. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, 3 — на ЭКМО.