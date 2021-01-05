На Кубани выявили еще 184 случая COVID-19, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи
Оперативный штаб Краснодарского края 5 января сообщил о 184 новых случаев COVID-19 и 14 летальных исходах
За последние сутки в России зафиксировали 24 тыс. 246 случаев коронавируса, 518 смертей среди пациентов ковид-госпиталей и 22 тыс. 632 случая выздоровления, написал RT.
Всего за время пандемии ковидом заразились, по официальным данным, 3 млн 284 тыс. 384 жителя России. К 5 января в стране зарегистировали 59 тыс. 506 летальных исходов, вызванных этим заболеванием. Из больниц с выздоровлением выписали 2 млн 662 тыс. 668 человек.
Самый большой суточный прирост заболевших в Москве — 4 тыс. 842, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 649, в Московской области — 1 тыс. 131.
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 387, Ставропольский край — 244, Крым — 203, Краснодарский край — 184, Дагестан — 157, Чечня — 101, Кабардино-Балкария — 99, Севастополь — 88, Карачаево-Черкесия — 84, Северная Осетия — 82, Адыгея — 79, Ингушетия — 64.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 184 заболевших 89 женщин и 95 мужчин, в том числе 4 ребенка.
Вот как распределились случаи инфицирования по муниципалилетам Кубани:
- В Краснодаре — 53;
- в Сочи — 23;
- в Темрюкском районе — 18;
- в Апшеронском районе — 11;
- в Новороссийске, Анапе, Кавказском районе — по 7;
- в Туапсинском, Лабинском, Тимашевском, Мостовском районах — по 5;
- в Горячем Ключе, Белореченском, Тихорецком, Калининском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском районах — по 3;
- в Геленджике, Армавире, Ейском, Северском, Ленинградском, Гулькевичском, Староминском районах — по 2;
- в Славянском, Курганинском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Выселковском и Павловском районах — по 1.
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К 5 января 2021 года к кубанским медикам с подозрением на ковид обратился 144 тыс. 561 житель Краснодарского края, из них 9 тыс. 276 детей. За весь период в лабораториях региона провели 2 млн 107 тыс. 490 исследований на COVID-19. Диагноз официально подтвердился у 28 тыс. 663 кубанцев, в том числе у 2 тыс. 315 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 505 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, за весь период умерли 1 тыс. 6 пациентов с коронавирусом (+14 новых летальных случаев), еще 19 тыс. 215 человек выздоровели. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, 3 — на ЭКМО.
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