На Кубани скончались 15 пациентов с COVID-19, из них 3 — в Сочи

За прошлые сутки на Кубани выявили 186 случаев заражения ковидом. В медицинских учреждениях края умерли 15 человек, у всех была внебольничная двусторонняя пневмония тяжелой формы.

В ЦРБ Северского района умерли три пациента. Две местных жительницы 67 и 88 лет страдали гипертонией. Среди сопутствующих заболеваний у 83-летнего жителя Тимашевска — ишемия. В краевой клинической больнице №1 скончалась 78-летняя жительница Белоглиниского района, у которой было сосудистое поражение головного мозга.

В Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 45-летнего мужчину и 60-летнюю женщину из Новопокровского района. Там же скончалась 59-летнняя жительница Кропоткина, так же страдающая гипертонией.

В Усть-Лабинской ЦРБ не смогли помочь 74-летнему жителю Тбилисского района. Сопутствующим заболеванием была ишемическая болезнь сердца. От пневмонии в сочинской инфекционной больнице №2 умерла 67-летняя местная жительница. В горбольнице №3 — 82-летнего мужчину, в больнице №5 — 63-летнюю женщину. У всех были сопутствующие заболевания.

В городской больнице Армавира врачам не удалось спасти 64-летнего местного жителя. У него также была гипертония. В Лабинской ЦРБ умер 82-летний житель Курганинского района, страдающий хронической обструктивной болезнью легких. В городской инфекционной больнице №3 в Новороссийске скончался 58-летний житель с гипертонией.

В ЦРБ Темрюкского района умерла 73-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом.