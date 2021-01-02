На Кубани выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 13 детей

Краснодарский край

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В Краснодарском крае ко 2 января выявили еще 186 случаев инфицирования ковидом

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 212 тыс. 637 случаев (+26 тыс. 301 за последние сутки), пишет федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 599 тыс. 35 человек, зафиксировали 58 тыс. 2 летальных исхода. За последние сутки выздоровели 18 тыс. 897россиян, было 447 смертей.

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 186 новых случае заражения, из них 109 женщин и 77 мужчин. Выздоровели 18 тыс. 889 человек.

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2 января оперштаб Кубани рассказал, в каких районах были новые случаи инфицирования:

  • в Краснодаре — 57;
  • в Сочи — 23;
  • в Новороссийске — 11;
  • в Белореченском районе — 10;
  • в Темрюкском районе — 8;
  • в Тбилисском и Гулькевичском районах — по 7;
  • в Приморско-Ахтарском, Северском и Новопокровском районах — по 6;
  • в Тимашевском районе — 5;
  • в Геленджике, Выселковском и Кавказском районах — по 4;
  • в Анапе и Тихорецком районе — по 3;
  • в Абинском, Динском, Ейском, Курганинском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Крымском и Павловском районах, а также в Горячем Ключе — по 2;
  • в Апшеронском, Кореновском и Отрадненском районах, а также в Армавире — по 1. 

Среди новых инфицированных — 13 детей. 

Сейчас 120 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 пациентов — на ЭКМО, 961 пациента спасти не удалось, сообщили в пресс-службе минздрава.

Коронавирус

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