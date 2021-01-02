На Кубани выявили 186 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 13 детей

В России с начала года зарегистрировали 3 млн 212 тыс. 637 случаев (+26 тыс. 301 за последние сутки), пишет федеральный оперштаб. Выздоровели 2 млн 599 тыс. 35 человек, зафиксировали 58 тыс. 2 летальных исхода. За последние сутки выздоровели 18 тыс. 897россиян, было 447 смертей.

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 186 новых случае заражения, из них 109 женщин и 77 мужчин. Выздоровели 18 тыс. 889 человек.