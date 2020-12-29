Новым главой Пашковского сельского округа Краснодара стал директор центра культуры поселка Лорис

«Пригородные территории Краснодара требуют особого внимания. Здесь много вопросов и проблем, которые необходимо решать — это и развитие инженерной инфраструктуры, и транспортное сообщение, и наличие социальных объектов. Тесное взаимодействие с жителями, знание их проблем и запросов — одна из главных задач главы сельского округа», — прокомментировал назначение Митина вице-мэр Краснодара Антон Смертин.

Занимавший ранее эту должность Всеволод Нетреба перешел работать в администрацию Прикубанского внутригородского округа на пост замглавы.

Новым руководителем администрации округа стал Владимир Митин. Его кандидатуру согласовали депутаты гордумы на внеочередном заседании.

В Пашковский сельский округ с населением около 50 тыс. человек входят хутор Ленина, поселки Пригородный, Знаменский, Лорис и Зеленопольский.

Кто такой Владимир Митин

Согласно информации из соцсетей, Владимир Митин учился на заочном отделении института маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) по специальности «Менеджмент». Окончил институт в 2000 году. Работал в различных коммерческих структурах.

С 2016 по 2018 годы был заместителем главы администрации Старокорсунского сельского округа. С 2018 года работал директором муниципального Центра культуры и досуга в поселке Лорис.