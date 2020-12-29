Новым главой Пашковского сельского округа Краснодара стал директор центра культуры поселка Лорис
В Пашковском сельском округе Краснодара 29 декабря сменился глава администрации
Новым руководителем администрации округа стал Владимир Митин. Его кандидатуру согласовали депутаты гордумы на внеочередном заседании.
Занимавший ранее эту должность Всеволод Нетреба перешел работать в администрацию Прикубанского внутригородского округа на пост замглавы.
«Пригородные территории Краснодара требуют особого внимания. Здесь много вопросов и проблем, которые необходимо решать — это и развитие инженерной инфраструктуры, и транспортное сообщение, и наличие социальных объектов. Тесное взаимодействие с жителями, знание их проблем и запросов — одна из главных задач главы сельского округа», — прокомментировал назначение Митина вице-мэр Краснодара Антон Смертин.
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В Пашковский сельский округ с населением около 50 тыс. человек входят хутор Ленина, поселки Пригородный, Знаменский, Лорис и Зеленопольский.
Кто такой Владимир Митин
Согласно информации из соцсетей, Владимир Митин учился на заочном отделении института маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) по специальности «Менеджмент». Окончил институт в 2000 году. Работал в различных коммерческих структурах.
С 2016 по 2018 годы был заместителем главы администрации Старокорсунского сельского округа. С 2018 года работал директором муниципального Центра культуры и досуга в поселке Лорис.
Как писали Юга.ру, также 29 декабря в администрации Краснодара назначили нового руководителя департамента внутренней политики. Ведомство возглавила бывший вице-мэр Сочи и Ялты Ирина Романец.
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