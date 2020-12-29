«Газпром добыча Краснодар» издала словарь сленга газовиков

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» издала первый в РФ словарь профессионального сленга газовой промышленности «На одном языке»

Книга представляет собой лингвистический арт-проект. Словарное издание включает 712 слов и выражений, которые газовики используют в повседневной работе. И в то же время это комикс-путешествие об опытном газовике и студенте, только пришедшем на практику. Благодаря иллюстрациям-диалогам читатель ближе знакомится с работой газодобывающих и газотранспортных объектов не только Группы «Газпром», но и газовой промышленности страны в целом.

В пресс-службе компании уверены, что издание может пригодиться школьникам, интересующимся газовой отраслью и планирующим в ней работать, студентам профильных специальностей и партнерам газовых компаний.