«Газпром добыча Краснодар» издала словарь сленга газовиков
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Краснодар» издала первый в РФ словарь профессионального сленга газовой промышленности «На одном языке»
Книга представляет собой лингвистический арт-проект. Словарное издание включает 712 слов и выражений, которые газовики используют в повседневной работе. И в то же время это комикс-путешествие об опытном газовике и студенте, только пришедшем на практику. Благодаря иллюстрациям-диалогам читатель ближе знакомится с работой газодобывающих и газотранспортных объектов не только Группы «Газпром», но и газовой промышленности страны в целом.
В пресс-службе компании уверены, что издание может пригодиться школьникам, интересующимся газовой отраслью и планирующим в ней работать, студентам профильных специальностей и партнерам газовых компаний.
«На одном языке» — проект, призванный сблизить коллег из разных регионов и сфер деятельности. Сила «Газпрома», глобального энергетического концерна, — в сплоченности предпринимаемых усилий. Мы все говорим на одном языке. Пусть мы и представляем разные компании и юрлица, но по факту являемся частями большой и дружной команды, цель которой — нести тепло и уют в дома людей, энергию и силу — на производства», — отметил гендиректор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.
В составлении словаря участвовали 22 дочерние компании ПАО «Газпром». Всего в редакцию было прислано 1398 слов. Словарь доступен и в электронной версии. Каждый пользователь может предложить слово для включения в последующие редакции издания.
До 13 января инстаграм-аккаунт компании разыгрывает среди подписчиков печатный экземпляр словаря в комплекте с настольной игрой.
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