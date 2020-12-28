На Кубани хотят создать институт развития градостроительства и городской среды

На краевом совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чиновники обсудили планы по развитию градостроительства в регионе. По словам Кондратьева, более 300 общественных территорий для благоустройства — парков, скверов и зеленых зон — выбрали жители края.

В свою очередь вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что с начала 2020 года департамент по архитектуре и градостроительству Кубани согласовал 79 дизайн-проектов по благоустройству.

«Но мы понимаем, что парки и скверы должны быть еще более современными, интересным, улицы удобными. И предлагаем рассмотреть возможность создания "Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края"», — заявил Алексеенко.

Предполагается, что институт объединит начинающих и опытных архитекторов, урбанистов, инженеров, дизайнеров и общественников. На базе института они начнут разрабатывать и внедрять лучшие типовые решения городской среды, проекты благоустройства, схемы по развитию транспортной инфраструктуры, зеленых зон и других проектов, объяснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.