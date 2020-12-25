В Дагестане хотят построить космодром

Компания Success Rockets к 2025 году планирует построить частный космодром в Дагестане

Частная российская космическая компания Success Rockets уже заключила соглашение о строительстве космопорта «Европа» в Дагестане. Партнером проекта стало АО «Корпорация развития Дагестана».

Планируется, что космодром начнут строить осенью 2021 года в северной части региона, а закончат к 2025-му. Объем инвестиций составит 600 млн рублей, сообщил ТАСС. По словам представителя компании, космодром увелилит число высокотехнологичных производств и рабочих мест, а также обеспечит развитие туристического направления Дагестана.

Космодром хотят использовать для запуска сверхлегких ракет, которые выводят спутники на орбиту. На нем разместят две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиницу для туристов и работников.

Для строительства выбрали Дагестан, потому что это самый южный регион России. Чем ближе космодром к экватору. Таким образом, затраты топлива здесь будут меньше, соответственно, большую полезную нагрузку сможет нести каждая ракета.