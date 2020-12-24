В Краснодаре создали центр, куда можно обратиться за помощью волонтеров в период пандемии

На базе городского управления по делам молодежи в декабре начал работать координационный центр «ДоброКРД#МыВместе». В нем создали горячую линию, по которой принимают заявки на оказание помощи краснодарцам в период пандемии.

Специалисты уже отработали более 50 таких заявок. Центр также сотрудничает с краснодарскими поликлиниками и больницами и оказывает им помощь в предоставлении волонтеров и перевозке медицинских работников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Фетисов отметил, что главные врачи краснодарских поликлиник и больниц сообщают в центр о необходимости помощи волонтеров. По возможности к ним направляют добровольцев-медиков. Чаще всего волонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств людям, находящимся на самоизоляции, пожилым и маломобильным жителям.

Оставить заявку можно с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии: 8-800-250-04-70. По этому номеру могут также обращаться жители города, которые хотят стать волонтерами и помогать в работе центра. Также заявки принимают в инстаграме центра.