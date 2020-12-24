На Кубани выбрали главу Курганинского района

Андрея Ворушилина переизбрали на второй срок депутаты Совета Курганинского района. 24 декабря он официально вступил в должность, на мероприятии присутствовал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Напомним, Ворушилин родился 3 сентября 1965 года, он окончил Кубанский аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». С 2000 по 2003 годы работал председателем АСХО «Кубань», после этого его назначили заместителем директора филиала ОАО НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт». В 2005 году стал директором МУП «Курганинсктеплоэнерго», в 20010-м Ворушилин стал главой Курганинского городского поселения.

Ворушилина впервые избрали главой муниципального образования в декабре 2015 года.