На Кубани выбрали главу Курганинского района
Главой Курганинского района Кубани 24 декабря снова стал Андрей Ворушилин
Андрея Ворушилина переизбрали на второй срок депутаты Совета Курганинского района. 24 декабря он официально вступил в должность, на мероприятии присутствовал вице-губернатор Игорь Чагаев.
Напомним, Ворушилин родился 3 сентября 1965 года, он окончил Кубанский аграрный университет по специальности «Механизация сельского хозяйства». С 2000 по 2003 годы работал председателем АСХО «Кубань», после этого его назначили заместителем директора филиала ОАО НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт». В 2005 году стал директором МУП «Курганинсктеплоэнерго», в 20010-м Ворушилин стал главой Курганинского городского поселения.
Ворушилина впервые избрали главой муниципального образования в декабре 2015 года.
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